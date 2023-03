Real Madrid, dalla Spagna: “Asensio verso l’addio in estate, c’è anche il Milan” (Di martedì 7 marzo 2023) Un addio in estate di Marco Asensio al Real Madrid non è un’ipotesi improbabile. Al momento le parti sono distanti sul rinnovo e, secondo il Mundo Deportivo, il suo agente, Jorge Mendes, sarebbe al lavoro sulle possibili destinazioni future. Per il quotidiano catalano il 27enne giocatore piace persino al Barcellona, costretto a monitorare con attenzione il tema svincolati. Tra le squadre interessate anche l’Arsenal di Mikel Arteta, tecnico spagnolo che stima il giocatore. Sullo sfondo c’è anche il Milan, alla luce anche dell’incrocio con Brahim Diaz. Lo spagnolo ex City è di proprietà dei blancos e potrebbe fare il percorso inverso di Asensio. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 7 marzo 2023) Un addio indi Marcoalnon è un’ipotesi improbabile. Al momento le parti sono distanti sul rinnovo e, secondo il Mundo Deportivo, il suo agente, Jorge Mendes, sarebbe al lavoro sulle possibili destinazioni future. Per il quotidiano catalano il 27enne giocatore piace persino al Barcellona, costretto a monitorare con attenzione il tema svincolati. Tra le squadre interessatel’Arsenal di Mikel Arteta, tecnico spagnolo che stima il giocatore. Sullo sfondo c’èil, alla lucedell’incrocio con Brahim Diaz. Lo spagnolo ex City è di proprietà dei blancos e potrebbe fare il percorso indi. SportFace.

