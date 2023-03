RdC addio | nel 2024 arriva MIA | come funzionerà la Misura di Inclusione Attiva

(Di martedì 7 marzo 2023) Com’è ormai noto, dalnon ci sarà più il Reddito di Cittadinanza. Laè stata profondamente rimaneggiata dalla Legge di Bilancio, che oltre a prevedere lo stop a partire dal prossimo anno ha rivisto al ribasso l’erogazione del sussidio per i beneficiari cosiddetti “occupabili”, ovvero i cittadini da 18 a 59 anni, che riceveranno solo 7 mesi di RdC quest’anno. Con la diffusione della bozza del nuovo decreto lavoro èto il primo schema dellache sostituirà il Reddito di Cittadinanza, la MIA,di. Nella bozza si legge inoltre che sarà possibile richiedere il reddito di Cittadinanza solo fino al 31 agosto 2023. In maniera analoga a quanto succede nel 2023 per il Reddito ...

Al momento della presentazione della domanda, bisognerà essere stati residenti in Italia per almeno cinque anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo (a fronte dei 10 richiesti per il).

Addio al Reddito di Cittadinanza. Almeno per come lo abbiamo conosciuto finora. La discussa norma che doveva contrastare la povertà - ma che in realtà si ...Dopo quattro anni dalla sua istituzione, il Reddito di cittadinanza sta per lasciare il posto alla Misura per l'inclusione attiva (Mia). Secondo una bozza ...