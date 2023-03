RdC addio, nel 2024 arriva MIA: come funzionerà la Misura di Inclusione Attiva (Di martedì 7 marzo 2023) Com’è ormai noto, dal 2024 non ci sarà più il Reddito di Cittadinanza. La Misura è stata profondamente rimaneggiata dalla Legge di Bilancio, che oltre a prevedere lo stop a partire dal prossimo anno ha rivisto al ribasso l’erogazione del sussidio per i beneficiari cosiddetti “occupabili”, ovvero i cittadini da 18 a 59 anni, che riceveranno solo 7 mesi di RdC quest’anno. Con la diffusione della bozza del nuovo decreto lavoro è arrivato il primo schema della Misura che sostituirà il Reddito di Cittadinanza, la MIA, Misura di Inclusione Attiva. Nella bozza si legge inoltre che sarà possibile richiedere il reddito di Cittadinanza solo fino al 31 agosto 2023. In maniera analoga a quanto succede nel 2023 per il Reddito ... Leggi su leggioggi (Di martedì 7 marzo 2023) Com’è ormai noto, dalnon ci sarà più il Reddito di Cittadinanza. Laè stata profondamente rimaneggiata dalla Legge di Bilancio, che oltre a prevedere lo stop a partire dal prossimo anno ha rivisto al ribasso l’erogazione del sussidio per i beneficiari cosiddetti “occupabili”, ovvero i cittadini da 18 a 59 anni, che riceveranno solo 7 mesi di RdC quest’anno. Con la diffusione della bozza del nuovo decreto lavoro èto il primo schema dellache sostituirà il Reddito di Cittadinanza, la MIA,di. Nella bozza si legge inoltre che sarà possibile richiedere il reddito di Cittadinanza solo fino al 31 agosto 2023. In maniera analoga a quanto succede nel 2023 per il Reddito ...

