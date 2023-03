Raw 06 03 2023 John Cena is back…

Leggi su zonawrestling

(Di martedì 7 marzo 2023) Benvenuti ai lettori di ZW, la puntata di Monday Night Raw si è tenuta dal TD Garden di Boston, Massachusetts. Lo show inizia con il primo incontro, Kevin Owens ha fatto l’ingresso per primo, seguito da Solo Sikoa. Kevin Owens vs. Solo Sikoa (3 / 5) L’opener della puntata, Kevin Owens ha affrontato il membro dei The Bloodline Solo Sikoa. Un match ad alta intensità e decisamente portato sul piano fisico. Jimmy Uso nel corso del match è intervenuto in aiuto di Solo. Ho apprezzato molto il minutaggio che è stato concesso loro. Quando Owens sembrava a un passo dalla vittoria dopo la sua Swanton Bomb, Jimmy ha interrotto il pin facendo scattare la squalifica e quindi la vittoria di Owens. Vincitore: Kevin Owens via DQ A fine match Solo e Jimmy hanno iniziato ad attaccare Kevin, ma Sami Zayn è arrivato in suo aiuto mettendo in fuga i due membri dei The Bloodline. Un segno ...