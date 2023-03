Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Ravanelli: 'Vlahovic deludente? No, deve solo uscire dall'ossessione del gol': Ravanelli: 'Vlahovic deludente? No,… - Gazzetta_it : Ravanelli: 'Vlahovic deludente? No, deve solo uscire dall'ossessione del gol' - infoitsport : Ravanelli a RBN: 'La Juve ci crede, anche se non potrà sbagliare nulla. Vlahovic ha delle problematiche a livello t… - infoitsport : Ravanelli: 'Vlahovic ha delle problematiche a livello tecnico' - Dario_Ghiro : RT @radiobianconera: ?? l'ex attaccante della #Juventus Fabrizio Ravanelli a #LaJuveingol dice la dua sul collega di reparto #Vlahovic ?? In… -

"Sufficiente, ma niente di più": è questo il giudizio del professor Fabrizio- 160 presenze e 68 reti in quattro stagioni in bianconero, fra il '92 e il '96 - sull'attacco della Juve in questa stagione. "Il reparto avanzato deve migliorare, soprattutto in fase ...duro con: 'Ha problemi al livello tecnico, deve migliorare e stare molto più sereno' Anche Fabrizioha parlato Dusane della Juventus. L'ex attaccante bianconero ...Ma era una squadra fortissima:, Del Piero, Vialli, Di Livio, Paulo Sousa, Deschamps... ... i campioni li ha: giocatori come Chiesa,, Di Maria, Rabiot... Possono fare la differenza in ...

Ravanelli: "Vlahovic deludente No, deve solo uscire dall'ossessione del gol" La Gazzetta dello Sport

Fabrizio Ravanelli, ex attaccante della Juventus, ha avuto modo di parlare di Dusan Vlahovic: le dichiarazioni sul serbo Fabrizio Ravanelli, ex attaccante della Juventus, ha parlato a Radio Bianconera ...Secondo il giornalista Balzarini, la Juventus a giugno potrebbe cedere Vlahovic per sanare in parte una situazione economica difficile ...