Raspadori prossimo al rientro in gruppo !!???

(Di martedì 7 marzo 2023)alinIl Napoli si appresta a giocare tre partite molto importanti per le sorti della stagione, sia in campionato che in Champions League: dopo la sfida con l'Atalanta ci sarà la partita di ritorno di Champions contro l’Eintracht di Francoforte e poi la gara con il Torino, prima della sosta per le Nazionali. E proprio contro la compagine di Juric, in trasferta, Spalletti potrebbe riavere nuovamente a disposizione Giacomo, ai box dopo l’infortunio muscolare di qualche settimana fa.

Le cose di sempre nel giorno della ripresa a Castel Volturno, il via alla settimana tipo di lavoro in vista delmatch contro l'Atalanta, quella consueta del Napoli che sta disputando una stagione da record. La disamina video del match perso contro la Lazio fatta da Spalletti con gli azzurri: l'analisi ...Con, il vero 12esimo in rosa, che è out per infortunio Spalletti ha utilizzato sempre ... Mercoledìc'è l'Eintracht e Spalletti non vuol correre rischi. Contemporaneamente vuol ...... il Napoli torna questa mattina a lavorare per cominciare a preparare la sfida di sabato... Contro la Dea mancheranno ancora l'infortunatoe lo squalificato Mario Rui. Per questo ...

Raspadori, l'infortunio è alle spalle: si allena sul campo e proverà il rientro con il Torino ilmattino.it

Si avvicina il rientro in campo di Giacomo Raspadori con la maglia del Napoli. Come riportato dal Corriere dello Sport l'attaccante ieri ha svolto personalizzato in campo oltre alle terapie, nel suo p ...L'attaccante del Napoli Giacomo Raspadori non dovrebbe essere a disposizione per la sfida di campionato contro l'Atalanta ...