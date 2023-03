Rapporto Unicef: nel mondo un miliardo di donne e bambini denutriti (Di martedì 7 marzo 2023) Un Rapporto dell’Unicef (il Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia) segnala come stia aumentando nel mondo il numero delle donne in gravidanza, comprese ragazze adolescenti, che soffrono di malnutrizione acuta. Dal 2020 a oggi è salito da 5,5 milioni a 6,9 milioni. Si è verificata una crescita del +25% nei 12 paesi del mondo che sono più colpiti dalla crisi alimentare e nutrizionale globale. Afghanistan, Burkina Faso, Ciad, Etiopia, Kenya, Mali, Niger, Nigeria, Somalia, Sud Sudan, Sudan e Yemen rappresentano l’epicentro di questa crisi che si è esacerbata a causa della guerra in Ucraina e a causa della siccità. Ma anche a causa dei conflitti e dell’instabilità in corso in alcuni paesi. donne in coda per ricevere aiuti umanitari donati dall’Unicef in un campo per ... Leggi su velvetmag (Di martedì 7 marzo 2023) Undell’(il Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia) segnala come stia aumentando nelil numero dellein gravidanza, comprese ragazze adolescenti, che soffrono di malnutrizione acuta. Dal 2020 a oggi è salito da 5,5 milioni a 6,9 milioni. Si è verificata una crescita del +25% nei 12 paesi delche sono più colpiti dalla crisi alimentare e nutrizionale globale. Afghanistan, Burkina Faso, Ciad, Etiopia, Kenya, Mali, Niger, Nigeria, Somalia, Sud Sudan, Sudan e Yemen rappresentano l’epicentro di questa crisi che si è esacerbata a causa della guerra in Ucraina e a causa della siccità. Ma anche a causa dei conflitti e dell’instabilità in corso in alcuni paesi.in coda per ricevere aiuti umanitari donati dall’in un campo per ...

