Rania di Giordania sui social | il royal wedding sarà immediato

(Di martedì 7 marzo 2023) La reginadiha comunicato suila notizia che il popolo aspettava da tanto tempo. Questa settimana si svolgerà un matrimonio reale in famiglia. La monarchia giordana, guidata dal re Abdullah II e dalla moglie, ha dato l’annuncio ufficiale che riguarda le nozze della principessa Iman die del suo fidanzato venezuelano, Jameel Alexander Thermiotis. La coppia aveva annunciato il proprio fidanzamento qualche mese fa, ma finora la data scelta per l’evento era rimasta avvolta nel segreto. La Corte ne ha dato annuncio solo adesso, che è alle porte. Il, infatti, si terrà questa domenica 12 marzo. La notizia del loro fidanzamento era emersa nel luglio 2022, poche settimane prima che il fratello maggiore della principessa Iman, il principe ...

alle Loro Maestà il Re Abdullah II e la Regina Rania Al Abdullah in questa occasione, e augura a Sua Altezza Reale la Principessa Iman e il Sig. Thermiotis una vita di felicità". Era luglio 2022 quando Rania di Giordania annunciò al mondo che la sua secondogenita, la principessa Iman, si sarebbe sposata con il fidanzato Jameel Alexander Thermiotis. Fino a ieri, però, non si conosceva la data della ...

Iman bint Abdullah sta per sposare Jameel Alexander Thermiotis e sua mamma, la regina Rania di Giordania, le ha regalato una delle sue tiare ...