Rai 3 regionale in HD, in Abruzzo e Molise test sul canale 102 DTT (Di martedì 7 marzo 2023) In Abruzzo e Molise, a partire dal 21 Marzo nel percorso di progressivo passaggio al sistema DVB-T2, RAI attiverà una nuova funzionalità di trasmissione che permetterà di migliorare il proprio servizio, consentendo di trovare Rai 3 in HD al numero 3 del telecomando e di ricevere contestualmente in HD ANCHE IL canale regionale 816 (Rai TGR Abruzzo) e 817 (Rai TGR... Leggi su digital-news (Di martedì 7 marzo 2023) In, a partire dal 21 Marzo nel percorso di progressivo passaggio al sistema DVB-T2, RAI attiverà una nuova funzionalità di trasmissione che permetterà di migliorare il proprio servizio, consentendo di trovare Rai 3 in HD al numero 3 del telecomando e di ricevere conualmente in HD ANCHE IL816 (Rai TGR) e 817 (Rai TGR...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... europapalia : RT @TgrRai: #Siccità, il Po alla foce ha una portata inferiore alla media stagionale del 58%, l'Adige scorre con il 30% di acqua in meno. T… - marcymarcy17 : @glarocca847 Non ho nemmeno bisogno di cambiare canale. Della RAI guardo solo il regionale rai3 e canale 21. - CarloManca : RT @TgrRai: #Siccità, il Po alla foce ha una portata inferiore alla media stagionale del 58%, l'Adige scorre con il 30% di acqua in meno. T… - horottoilvetro : RT @TgrRai: #Siccità, il Po alla foce ha una portata inferiore alla media stagionale del 58%, l'Adige scorre con il 30% di acqua in meno. T… - TgrRai : #Buongiorno #Italia, l’informazione regionale #Rai del mattino dal lunedì al venerdì alle 7 in diretta su @RaiTre.… -