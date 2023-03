Rai 1 | Benedetta Primavera | quando inizia | quante puntate | streaming ed ospiti

(Di martedì 7 marzo 2023)è un nuovo varietà in onda sulla rete ammiraglia Rai, condotto dalla cantante e volto televisivo Loretta Goggi. Il titolo del programma è ispirato proprio alla canzone della Goggi «Maledetta», classificatasi seconda al Festival di Sanremo 1981 ma ancora oggi conosciuta, ascoltata ed apprezzata in Italia e nel mondo. Il programmanon è uno show celebrativo della Goggi, contrariamente a ciò che si potrebbe pensare. Infatti, la stessa conduttrice, ha dichiarato: "non nasce per celebrare me, nonostante ab- bia 63 anni di carriera da festeggiare quest'anno, ma dal desiderio di fare un viaggio nel mondo dello spettacolo e del costume, una let- tura dedicata sia al passato che al presente, con ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... EremitaStefano : @ssolskeen @GrandeFratello Antonella prima finalistaaaaaaaaaaaaaaaaa e poi nikita le bimbe di @patrizia_ross che in… - EremitaStefano : @AngelaMorando5 @GrandeFratello il commissario ricciardi rai uno cambia canale chi e benedetta gargari… - SPYit_official : “Benedetta Primavera” arriva su Rai 1 lo show-varietà di Loretta Goggi con Lucia Ocone e Michela Giraud...… - ringobiker1 : “Posso chiamarti Benedetta?” (B r u n o Vespa a Karima el Marough detta “Ruby ”, Porta a Porta, Rai 1, 23.2). Benedetta Mubarak, p r e go . - POPCORNTVit : Loretta Goggi torna su Rai 1 con Benedetta primavera, il suo viaggio nella storia della tv -

... l'attore che ha interpretato Edoardo Conte nella serie televisiva firmata' Mare Fuori ', che ... Accanto a lui, tra l'altro, è apparsa nelle foto anchePiccioli , la figlia di Pierpaolo ...Ashfall: The Final Countdown (Avventura, Azione, 2019, durata: 130 Min) in onda alle 21.20 su4 ... Carolina Crescentini, Stefano Fresi, Eugenio Franceschini, Antonia Liskova,Porcaroli, ...In primis Max Giusti con la moglieBellini. C'era l'attore Edoardo Leo accompagnato dal ... il direttore di Leggo Davide Desario , l'amministratore delegato diCinema Paolo Del Brocco, il ...

Rai 1, Benedetta Primavera: quando inizia, quante puntate ... Tvpertutti

Loretta Goggi ospite a Domenica In, oggi 5 marzo, per presentare “Benedetta primavera”, il suo nuovo show in onda su Rai 1. «Dopo tanti anni di no, Stefano Coletta ...Notorious Pictures annuncia l’ingresso di Benedetta Galbiati nella società nel ruolo di Head of Scripted Series Development & Production. Benedetta Galbiati ...