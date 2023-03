Ragazzino investito ad Avellino | è in codice rosso in ospedale

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ennavivi_it : È uscito dal coma il ragazzino di 9 anni investito da un’auto nel centro di Villarosa - ennavivi_it : Ragazzino di 9 anni investito da un’auto nel centro di Villarosa, il giovane alla guida si è fermato a prestare soc… - Roberto23186246 : @McVirga86 @Fedeoer @AMIN1908_ @InterFanTV @GuarroPas Ma dovrebbe farlo meglio, perché comunque a gennaio sul setto… - Reha_zen : RT @RGthedoctorisin: Ieri ho saputo che un compagno di elementari e medie di mia figlia è in coma da 3 mesi dopo essere stato investito men… - chiarabarbagli : RT @RGthedoctorisin: Ieri ho saputo che un compagno di elementari e medie di mia figlia è in coma da 3 mesi dopo essere stato investito men… -

Avellino . Attimi di paura nel primo pomeriggio di oggi in via Roma, ad Avellino, dove undi 12 anni è statoda un'auto. Solo lievi conseguenze per il giovanissimo secondo quanto accertato dai soccorritori, arrivati subito sul posto. Il 12enne è stato comunque portato ...L'incidente è accaduto nel tardo pomeriggio di sabato in corso Garibaldi, nei pressi dell'abitazione dello sfortunato, che sarebbe statoda un'auto, una Fiat Bravo guidata da un ...... ma sono migliorate all'ospedale San Marco di Catania le condizioni del bambino di 9 anni...sparsa notizia di un trasferimento immediato in elisoccorso da Villarosa a Catania del, ...

Ragazzino investito ad Avellino: trasportato al Moscati, è in codice rosso Irpinia News

La ragazza verrà presto interrogata dal pm in merito al tragico episodio accaduto sabato mattina poco prima delle 8.00.Si aggrava la posizione dell'operaio accusato di aver speronato la moto di Walter Monguzzi, morto sul colpo dopo l'incidente.