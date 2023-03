Raffaele Lombardo è stato assolto in via definitiva dalle accuse di concorso esterno alla mafia e corruzione elettorale

(Di martedì 7 marzo 2023)in via. La Cassazione ha confermato la sentenza del 7 gennaio del 2022 che aveval’ex governatore della Siciliadie diaggravato dall’avere favorito la. I giudici della Sesta sezione penale della Suprema corte hanno dichiarato inammissibile il ricorso della procura generale di Catania confermando la sentenza del gennaio 2022 che, nell’Appello bis, aveva. Con questa decisione gli ermellini non hanno accolto le richieste della procura generale della Cassazione che aveva sollecitato, invece, un annullamento con ...

blogsicilia : #notizie #sicilia Assolto definitivamente Raffaele Lombardo, la Cassazione mette la parola fine alle vicende giudiziarie - QdSit : Mafia e corruzione, assoluzione definitiva per l'ex governatore Raffaele Lombardo - LiveSicilia : Lombardo assolto, rigettato in Cassazione il ricorso della procura - lasiciliait : La Cassazione ha conferma l'assoluzione di Raffaele Lombardo dalle accuse di mafia

Un nome pronunciato mentre i pensieri della colomba bianca sono rivolti a quanto accadrà oggi in Corte di Cassazione in merito al processo per mafia che vede imputato. Via alla campagna elettorale Una discesa in campo annunciata appena un giorno prima della sentenza di Cassazione legata all'ex Governatore.

Raffaele Lombardo è stato assolto in via definitiva dalle accuse di concorso esterno alla mafia e corruzione… Il Fatto Quotidiano

Confermata l'assoluzione per Raffaele Lombardo, ex governatore della Regione e fondatore del Movimento per l'autonomia.Si chiude la vicenda processuale per l'ex governatore della Sicilia ed ex leader del Mpa, Raffaele Lombardo: la Cassazione ha giudicato inammissibile il ricorso della Procura generale di Catania contr ...