Raffaele Lombardo | Cassazione conferma assoluzione per ex governatore

(Di martedì 7 marzo 2023) (Adnkronos) – Diventa definitiva l’per l’exsicilianodalle accuse di concorso esterno e da quella di corruzione elettorale aggravato dall’avere favorito la mafia. I giudici della Sesta sezione penale dellahanno dichiarato inammissibile il ricorso della procura generale di Cataniando la sentenza del gennaio 2022 che, nell’Appello bis, aveva assolto. Con questa decisione i supremi giudici non hanno accolto le richieste della procura generale dellache aveva sollecitato, invece, un annullamento con rinvio della sentenza e un nuovo esame da parte dei giudici di secondo grado. “Siamo in presenza di un rapporto privilegiato tra un esponente istituzionale e esponenti di ...

Inammissibile, secondo la Cassazione, il ricorso della Procura generale contro l'assoluzione dell'ex presidente della Regione Sicilianel processo per concorso esterno in associazione mafiosa e corruzione elettorale. Al centro del processo c'erano i presunti contatti dicon esponenti dei clan ...In aula la difesa di, con gli avvocati Maria Donata Licata e il professor Vincenzo Maiello, ha evidenziato come la 'logicità' della sentenza della Corte d'Appello di Catania 'sia dimostrata'.Diventa definitiva l'assoluzione per l'ex governatore sicilianodalle accuse di concorso esterno e da quella di corruzione elettorale aggravato dall'avere favorito la mafia. I giudici della Sesta sezione penale della Cassazione hanno dichiarato ...

PALERMO – Il processo a Raffaele Lombardo è iniziato nel 2012. In realtà la vicenda giudiziaria si è aperta nel 2010 e un anno dopo la Procura di Catania notificò un avviso di garanzia al presidente d ...E’ stato assolto l’ex governatore siciliano Raffaele Lombardo. La Cassazione ha ritenuto inammissibile il ricorso della Procura generale contro il leader ...