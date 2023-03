Quiz! Riesci a indovinare 50 risposte corrette nel Big Champions League Quiz di FFT?

(Di martedì 7 marzo 2023) Breaking: Nessun limite di tempo per questo, 50 domande rispondere. Ricordati di twittare i tuoi punteggi @FourFourTwo (si apre in una nuova scheda) e condividi con i tuoi amici. ORA PROVA100nel Big Badgedi FourFourTwo? Negli anni ’50 nacque la Coppa dei Campioni. Doveva essere giocato dal Real Madrid e da qualsiasi altra squadra immaginasse non declinare gli inviti. E proprio a un giornalista è venuta l’idea di sfidare campioni di paesi diversi. Ci si chiede cosa penserebbe dell’idea dei piani della UEFA di far entrare due squadre nel torneo sulla base di risultati storici… Non importa il rombo della Super, questo è il torneo che offre sempre. Dalle remontadas ai miracoli di Istanbul, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... chidambara09 : RT @insurzine: ??Quanto riesci a ricordare dopo una settimana ricca di novità #insurtech? ?? ???? Mettiti alla prova provando il nostro nuovo… - insurzine : ??Quanto riesci a ricordare dopo una settimana ricca di novità #insurtech? ?? ???? Mettiti alla prova provando il nost… - marsxcl : @aaleeessia se riesci a seguire tutte le lezioni da lui e poi ti fai i quiz sull’argomento giorno per giorno giuro è facilissimo - insurzine : ??Quanto riesci a ricordare dopo una settimana ricca di novità #insurtech? ?? ???? Mettiti alla prova provando il nost… -

E' un valido strumento per capire sea muoverti con scioltezza all'interno del suo sito web ... Quindi forza! Devi solo credere in te stessa, fare tantissimie presto vedrai che ti ...Io, invece, non ero mai stato in Tv, ma ho sempre avuto questo pallino del. Solo che non ci ... Sea farlo allora diventa molto utile e sei anche un po' meno nervoso... Io sono sempre ...... 'a individuare l'ERRORE' . Poi, tutti in diversi colori dell'arcobaleno, ci sono i numeri: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nel video che ha lanciato ilsi vedono due signore che leggono la ...