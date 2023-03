“Quindi è lei”. Eros Ramazzotti presenta così la nuova fidanzata: “Amore mio…” (Di martedì 7 marzo 2023) Eros Ramazzotti, spunta la nuova fidanzata: la foto del bacio che il cantante ha pubblicato toglie ogni dubbio. Di una compagnia molto speciale al fianco dell’ex marito di Michelle Hunziker si vociferava, del resto, da tanto. Da Eros, fino a ieri, nessuna parola in proposito; nei suoi pensieri infatti solo il nipotino in arrivo e la figlia Aurora delle quale ha parlato di recente in una lunga intervista. “Lei avrebbe voluto cantare, ma io le ho sempre sconsigliato di farlo: sarebbe sempre stata “la figlia di”. “E avrebbe avuto i riflettori puntati più di quanto non ne abbia oggi, visto che sui social ha più follower di me. Mi ha sempre ringraziato per questo, ma adesso che ha fatto altro può anche provarci e fare un disco. Se avesse iniziato cantando, con un papà come me avrebbe avuto problemi. ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 7 marzo 2023), spunta la: la foto del bacio che il cantante ha pubblicato toglie ogni dubbio. Di una compagnia molto speciale al fianco dell’ex marito di Michelle Hunziker si vociferava, del resto, da tanto. Da, fino a ieri, nessuna parola in proposito; nei suoi pensieri infatti solo il nipotino in arrivo e la figlia Aurora delle quale ha parlato di recente in una lunga intervista. “Lei avrebbe voluto cantare, ma io le ho sempre sconsigliato di farlo: sarebbe sempre stata “la figlia di”. “E avrebbe avuto i riflettori puntati più di quanto non ne abbia oggi, visto che sui social ha più follower di me. Mi ha sempre ringraziato per questo, ma adesso che ha fatto altro può anche provarci e fare un disco. Se avesse iniziato cantando, con un papà come me avrebbe avuto problemi. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... borghi_claudio : @BiancaEnera86 @AntinoriFamily Brava mamma, fa bene, però a meno che i turisti non li ospiti tutti lei, qualcuno ch… - avo_the_cado : L’appuntamento con la psico era oggi ma io ero convinto che fosse domani quindi l’ho chiamata mi scusavo in continu… - stvylesart : Tra l'altro la prima volta che mi è passata davanti magari non mi aveva neanche vista, ma poi è uscita almeno altre… - evermelodrama : in realtà federica ha già accennato che le da fastidio nella stagione di elia quindi magari potrebbe essere approfo… - Silvia448822 : @grazia_nonna Ah tesó i video dei concorrenti che parlano male degli altri li fanno vedere di tutti, quindi finalme… -