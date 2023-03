Questa citazione attribuita a Kissinger sull’obbligo vaccinare è una «completa invenzione» (Di martedì 7 marzo 2023) Henry Kissinger, ex Segretario di Stato degli Stati Uniti nonché incarnazione involontaria (se non inconsapevole) dei «poteri forti» spesso contestati sul web, è tornato al centro della disinformazione a causa di una citazione a lui attribuita riguardo l’obbligo vaccinale. Si parla di gregge, sterilizzazione dei bambini, «miliardi» guadagnati dalle élite. Ma si tratta di una «completa invenzione». Per chi ha fretta: Molti utenti hanno diffuso una citazione attribuita a Kissinger, dove parla di obbligo vaccinale e presunti piani delle élite per «sterminare il gregge». La citazione risulta frutto di fantasia. Non solo non se ne trova traccia in nessuna fonte ufficiale, e l’evento in cui avrebbe dovuto essere pronunciata non ... Leggi su open.online (Di martedì 7 marzo 2023) Henry, ex Segretario di Stato degli Stati Uniti nonché incarnazione involontaria (se non inconsapevole) dei «poteri forti» spesso contestati sul web, è tornato al centro della disinformazione a causa di unaa luiriguardo l’obbligo vaccinale. Si parla di gregge, sterilizzazione dei bambini, «miliardi» guadagnati dalle élite. Ma si tratta di una «». Per chi ha fretta: Molti utenti hanno diffuso una, dove parla di obbligo vaccinale e presunti piani delle élite per «sterminare il gregge». Larisulta frutto di fantasia. Non solo non se ne trova traccia in nessuna fonte ufficiale, e l’evento in cui avrebbe dovuto essere pronunciata non ...

