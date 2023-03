“Quella manovra ha evitato molte vittime”: i due piloti di Guidonia sono morti da eroi (video) (Di martedì 7 marzo 2023) Un estremo sacrificio per evitare una strage di civili a Guidonia: questa l’ipotesi che emerge in queste ore dopo l’incidente aereo che ha visto la morte di due piloti militari. Le vittime sono il maggiore Marco Meneghello di 46 anni e il tenente colonnello Giuseppe Cipriano di 48 anni, “due piloti esperti”, morti da eroi, come ipotizza la prima ricostruzione dei fatti. La procura di Tivoli ha intanto aperto un fascicolo contro ignoti per disastro aereo colposo e ha disposto per domani l’autopsia. LEGGI ANCHE Guidonia, scontro fra ultraleggeri militari, morti i due piloti. Meloni: le mie più profonde condoglianze 2 Giugno, Frecce Tricolori da brividi: sorvolano il cielo di Roma, la folla le accoglie con l'Inno ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 7 marzo 2023) Un estremo sacrificio per evitare una strage di civili a: questa l’ipotesi che emerge in queste ore dopo l’incidente aereo che ha visto la morte di duemilitari. Leil maggiore Marco Meneghello di 46 anni e il tenente colonnello Giuseppe Cipriano di 48 anni, “dueesperti”,da, come ipotizza la prima ricostruzione dei fatti. La procura di Tivoli ha intanto aperto un fascicolo contro ignoti per disastro aereo colposo e ha disposto per domani l’autopsia. LEGGI ANCHE, scontro fra ultraleggeri militari,i due. Meloni: le mie più profonde condoglianze 2 Giugno, Frecce Tricolori da brividi: sorvolano il cielo di Roma, la folla le accoglie con l'Inno ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AntoninoS973 : @vlahovismopuro Se poi questo cavillo, invalidasse anche quella che verrà (manovra stipendi) alla faccia dei 40 gio… - ABisciotti : @cocchi2a Sembra che la versione sia quella secondo la quale gli scafisti hanno virato sbagliando la manovra e pr… - Scarfac57110943 : @CampiMinati Voi tralasciate la manovra stipendi, è quella che vi manderà in b.... Ma voi poveri scemi fate finta d… - Nutizieri : Investì il giovane Matteo Prodi, quella di Grandi 'fu una manovra azzardata' - marcodemartini5 : @i_federico731 @CalcioFinanza Pensa se in quella carta vi è dentro anche la manovra stipendi qualcuno in Portogallo non so cosa fa' -