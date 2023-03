Quel like (shock) di Elettra Lamborghini contro Ginevra: la conferma di un retroscena (Di martedì 7 marzo 2023) Nessuna pace tra Elettra e Ginevra Lamborghini. Proprio la ex concorrente del Grande Fratello Vip, ha confermato la distanza con la sorella minore nel corso dell’ultima diretta mentre ascoltava la storia personale di Antonella Fiordelisi. Quel like di Elettra contro Ginevra Lamborghini: il retroscena shock Durante l’ultima puntata del GF Vip, Antonino Spinalbese ha parlato... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di martedì 7 marzo 2023) Nessuna pace tra. Proprio la ex concorrente del Grande Fratello Vip, hato la distanza con la sorella minore nel corso dell’ultima diretta mentre ascoltava la storia personale di Antonella Fiordelisi.di: ilDurante l’ultima puntata del GF Vip, Antonino Spinalbese ha parlato... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

