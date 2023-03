Quando va in onda la scelta di Federico a Uomini e Donne? (Di martedì 7 marzo 2023) Ieri, lunedì 6 marzo, si sono registrate le nuove puntate del dating show condotto da Maria De Filippi ma, come anticipato da Lorenzo Pugnaloni sulla sua pagina instagram “UominieDonneclassicoeover”, non c’è stata la tanto attesa scelta di Federico Nicotera. Quando va in onda la ... TAG24. Leggi su tag24 (Di martedì 7 marzo 2023) Ieri, lunedì 6 marzo, si sono registrate le nuove puntate del dating show condotto da Maria De Filippi ma, come anticipato da Lorenzo Pugnaloni sulla sua pagina instagram “classicoeover”, non c’è stata la tanto attesadiNicotera.va inla ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ivana_Savona : RT @Moonlightshad1: Di tanta gente che lavora con Beppe Caschetto va guardare proprio Crozza, il quale incidentalmente va in onda il venerd… - danilomerendel1 : @SalvOasi Carolyn Jones, me la ricordo quando faceva Capitol, una delle prime soap andate in onda in Italia. Mia ma… - ramonagrant : Sacra è la parola quando riesce a raggiungere tali profondità d’animo, direi io sull’onda della lettura. Esce oggi… - L29Mandorino : @Mairim212 @raffynata Me proprio ignorato aaron non direi proprio visto che hanno fatto vedere che parla delle sue… - capitolo2023 : RT @PaoloMarongiu: Chiamatemi quando riuscirete a catturare un'onda, a congelare l'arcobaleno; quando la pioggia comincerà a salire verso i… -