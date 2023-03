Quando si gioca Tottenham-Milan? Data, programma, orario, tv e streaming (Di martedì 7 marzo 2023) La gara di anData è stata la gara che ha ridato nuove speranze al Milan in questa stagione molto turbolenta e piace di ostacoli difficili da superare. Mercoledì 8 marzo, alle ore 21.00, i rossoneri sfideranno di nuovo i bianchi del Tottenham e lo faranno al White Hart Lane. La partita sarà valida per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League e ancora una volta sarà una partita di svolta per la stagione del Milan. Sarà infatti un match che può segnare un salto di livello per la squadra di Pioli, non solo perché superare i londinesi vuol dire arrivare ai quarti di finale, ma anche perché riuscire a battere una squadra di alto livello di Premier League oggi per le squadre italiane è un distintivo da apporre alla maglietta. Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a ... Leggi su oasport (Di martedì 7 marzo 2023) La gara di anè stata la gara che ha ridato nuove speranze alin questa stagione molto turbolenta e piace di ostacoli difficili da superare. Mercoledì 8 marzo, alle ore 21.00, i rossoneri sfideranno di nuovo i bianchi dele lo faranno al White Hart Lane. La partita sarà valida per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League e ancora una volta sarà una partita di svolta per la stagione del. Sarà infatti un match che può segnare un salto di livello per la squadra di Pioli, non solo perché superare i londinesi vuol dire arrivare ai quarti di finale, ma anche perché riuscire a battere una squadra di alto livello di Premier League oggi per le squadre italiane è un distintivo da apporre alla maglietta. Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a ...

