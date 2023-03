Qualificazioni Mondiali | Italia già alla fase Élite | ma mercoledì c’è la Svezia Bellarte | “Non abbassiamo la guardia”

Leggi su seriea24

(Di martedì 7 marzo 2023) Atterrati nella serata di ieri in, gli Azzurri hanno raggiunto la città di Gävle, sede dell’ultima gara del Main Round dellealle 18.30, in diretta sul sito della FIGC, la Nazionalena di futsal scenderà in campo già certa di aver staccato il pass per la. Proprio nella giornata di ieri, infatti, laè finita ko contro la Macedonia del Nord nella gara giocata a Skopje, regalando con un turno di anticipo la qualificazione a Musumeci e compagni.. Grande soddisfazione in casa Azzurri per il taglio del primo traguardo: “Non è mai scontato raggiungere un obiettivo – commenta il Ct Massimiliano-. Ogni cosa la viviamo come una conquista che ci ...