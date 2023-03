Quali aerei caccia servono all’Ucraina e quali non potrà fornire l’Occidente

Leggi su linkiesta

(Di martedì 7 marzo 2023) Tutto è cominciato nei cieli del Donbas; è quindi scontato che qualcuno creda che li tutto possa finire. Quasi dieci anni fa il tentativo russo (e separatista) di imporre il proprio controllo su parte dello spazio aereo ucraino si concluse con l’abbattimento accidentale del volo di linea MH-17. La dimensione politica di quell’evento riecheggia oggi nella richiesta ucraina di una fornitura didi produzione occidentale, una questione militare ma con un grande valore simbolico. L’ipotesi di una donazione jet multiruolo è per ora stata accolta in Occidente con un certo scetticismo, anche in Italia: il sottosegretario alla Difesa Matteo Perego di Cremnago e il viceministro agli Esteri Edmondo Cirielli hanno per ora escluso una fuga in avanti dell’Italia sul tema, additando la difficoltà disistemie spiegando che Roma ...