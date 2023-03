PWA - Professional Women' s Association e Ploomia insieme per promuovere la parità di genere

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 7 marzo 2023) (Adnkronos) - Roma, 7 marzo 2023. Agli esordi del 2023, il divario diè ancora molto sofferto in Italia, nonostante l'impegno istituzionale nell'emanare leggi e politiche di welfare per contrastare il fenomeno.Dal rapporto ILO “World Employment and Social Outlook. Trends 2023”, emerge che il divario occupazionale e salariale tra uomini e donne è una realtà ben presente, che non accenna a diminuire. La nostra società ha bisogno di un ecosistema virtuoso che possa agire su più livelli con interventi educativi e divulgativi sui temi della gender equality e del feminine empowerment. È proprio questo l'impegno di QVC. A questa si aggiungono materiali video sviluppati per i canali social dell'azienda, video promo (https://www.youtube.com/watch?v=U0Pk1Rd7WR8, https://www.youtube.com/watch?v=aCovzRg23W0 , l'associazione di networking senza scopo di lucro che dal 1992 ...