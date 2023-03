PWA – Professional Women’s Association e Ploomia insieme per promuovere la parità di genere

(Di martedì 7 marzo 2023) (Adnkronos) – Roma, 7 marzo 2023. Agli esordi del 2023, il divario diè ancora molto sofferto in Italia, nonostante l’impegno istituzionale nell’emanare leggi e politiche di welfare per contrastare il fenomeno.Dal rapporto ILO “World Employment and Social Outlook. Trends 2023”, emerge che il divario occupazionale e salariale tra uomini e donne è una realtà ben presente, che non accenna a diminuire. La nostra società ha bisogno di un ecosistema virtuoso che possa agire su più livelli con interventi educativi e divulgativi sui temi della gender equality e del feminine empowerment. È proprio questo l’impegno di PWA –, l’associazione di networking senza scopo di lucro che dal 1992 sostiene e promuove gli interessi di donne professioniste di diverse nazionalità, provenienti da ...

È proprio questo l'impegno diWomen's Association , l'associazione di networking senza scopo di lucro che dal 1992 sostiene e promuove gli interessi di donne professioniste di ...

PWA - Professional Women's Association e Ploomia insieme per ... Adnkronos

(Adnkronos) - Roma, 7 marzo 2023. Agli esordi del 2023, il divario di genere è ancora molto sofferto in Italia, nonostante l’impegno istituzionale nell’emanare leggi e politiche di welfare per contras ...Knutsford-based publisher, Texere Publishing, has appointed Bibiana (Bibi) Campos Seijo as strategic advisor. The recipient of the 2021 G D Crain Jr ...