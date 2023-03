Putin non ha ordinato di distruggere «tutti i vaccini anti-Covid in Russia» (Di martedì 7 marzo 2023) Il 6 marzo 2023 la redazione di Facta.news ha ricevuto una segnalazione via WhatsApp che chiedeva di verificare un post pubblicato su Facebook. Il post contiene uno screenshot di un articolo intitolato “Putin ordina la distruzione di tutti i vaccini Covid-19 in Russia”. Si tratta di una notizia che non trova riscontro in nessuna testata nazionale e internazionale e in nessun comunicato delle autorità russe. La notizia inventata è stata pubblicata originariamente il 4 marzo 2023 da Real Raw News. Si tratta di un sito che specifica nelle proprie informazioni di pubblicare articoli inventati con intenti ironici e satirici. Su Facta.news ci siamo occupati in precedenza di Real raw news perché alcuni dei suoi contenuti sono poi divenuti oggetto di disinformazione. Secondo le informazioni ... Leggi su facta.news (Di martedì 7 marzo 2023) Il 6 marzo 2023 la redazione di Facta.news ha ricevuto una segnalazione via WhatsApp che chiedeva di verificare un post pubblicato su Facebook. Il post contiene uno screenshot di un articolo intitolato “ordina la distruzione di-19 in”. Si tratta di una notizia che non trova riscontro in nessuna testata nazionale e internazionale e in nessun comunicato delle autorità russe. La notizia inventata è stata pubblicata originariamente il 4 marzo 2023 da Real Raw News. Si tratta di un sito che specifica nelle proprie informazioni di pubblicare articoli inventati con intenti ironici e satirici. Su Facta.news ci siamo occupati in precedenza di Real raw news perché alcuni dei suoi contenuti sono poi divenuti oggetto di disinformazione. Secondo le informazioni ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcoFattorini : Ma tutti quelli che dicono: «Basta armi, serve una forte iniziativa diplomatica dell’Europa» hanno in tasca un’idea… - AmbasciataUSA : .@SecBlinken: Tutti sappiamo la verità: la guerra in Ucraina potrebbe finire domani, potrebbe finire oggi, se il Pr… - nelloscavo : Questa la mappa della guerra in tempo reale. Si svolge tutto nei confini #Ucraina. Non ci sono invasioni #Ucrania i… - grancetto : RT @Sofia30657815: La finta pandemia finalizzata allo sterminio di - Gabriel92173003 : RT @AgainCarlakak: OCCIDENTE KO Volevano isolare Putin ma si stanno autodistruggendo, il mondo intero ha ormai aperto gli occhi; ieri anch… -