Putin non ha distrutto «un altro laboratorio» di adrenocromo in Ucraina (Di martedì 7 marzo 2023) Il 19 febbraio 2023 è stato pubblicato su Facebook un post in cui si afferma che il presidente russo Vladimir Putin avrebbe distrutto, con un’azione delle forze armate russe, «un altro laboratorio» di adrenocromo in Ucraina. Nel post si legge che la fonte di questa presunta notizia sarebbe un agente dei servizi segreti russi (il FSB) che l’avrebbe riportata al sito Real Raw News. Si tratta di una notizia infondata, che non trova riscontro in nessuna testata e in nessun comunicato ufficiale delle autorità russe. Precisiamo che Real Raw News, che ha pubblicato originariamente la falsa notizia il 18 gennaio 2023, è un sito che nelle proprie info specifica di pubblicare articoli inventati con intenti ironici e satirici. Di Real Raw News ci siamo occupati in precedenza perché alcuni ... Leggi su facta.news (Di martedì 7 marzo 2023) Il 19 febbraio 2023 è stato pubblicato su Facebook un post in cui si afferma che il presidente russo Vladimiravrebbe, con un’azione delle forze armate russe, «un» diin. Nel post si legge che la fonte di questa presunta notizia sarebbe un agente dei servizi segreti russi (il FSB) che l’avrebbe riportata al sito Real Raw News. Si tratta di una notizia infondata, che non trova riscontro in nessuna testata e in nessun comunicato ufficiale delle autorità russe. Precisiamo che Real Raw News, che ha pubblicato originariamente la falsa notizia il 18 gennaio 2023, è un sito che nelle proprie info specifica di pubblicare articoli inventati con intenti ironici e satirici. Di Real Raw News ci siamo occupati in precedenza perché alcuni ...

