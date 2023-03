Puntò il coltello alla gola di una donna durante una rapina: arrestato (Di martedì 7 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Lo scorso 8 gennaio avrebbe messo a segno una rapina ai danni di una coppia che stava passeggiando in piazza Mercato. E per indurre il ragazzo a consegnare a consegnare quanto aveva non esitò a puntare un coltello alla gola alla ragazza. Dopo due mesi di indagini il presunto responsabile del colpo è stato arrestato dagli agenti della squadra mobile della questura di Napoli in esecuzione di un provvedimento emesso dal gip del tribunale su richiesta della Procura che ha coordinato le indagini. In manette è finito un giovane di 29 anni. Le indagini, effettuate attraverso l’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza e mediante l’individuazione fotografica da parte delle vittime, hanno permesso di acclarare gravi indizi di colpevolezza a ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 7 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Lo scorso 8 gennaio avrebbe messo a segno unaai danni di una coppia che stava passeggiando in piazza Mercato. E per indurre il ragazzo a consegnare a consegnare quanto aveva non esitò a puntare unragazza. Dopo due mesi di indagini il presunto responsabile del colpo è statodagli agenti della squadra mobile della questura di Napoli in esecuzione di un provvedimento emesso dal gip del tribunale su richiesta della Procura che ha coordinato le indagini. In manette è finito un giovane di 29 anni. Le indagini, effettuate attraverso l’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza e mediante l’individuazione fotografica da parte delle vittime, hanno permesso di acclarare gravi indizi di colpevolezza a ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... castelloluc : @ilpresidenthe Anche il BJJ con le prese a terra è realistico, il punto è che se l'altro ha un coltello puoi fare a… - Lulurossonera : @sunstateofmind_ Daniele non et per Oriana punto !! Le tarpa le ali , la spegne. Ma lei gli serve sempre il coltello dalla parte del manico - Eltanin_8 : 'Hai chiesto a un certo punto se è possibile che qualcuno possa ricominciare ogni volta la propria vita solo per ri… - tvrashmouth : christian che esce da twitter sapendo di avere il coltello dalla parte del manico e che io tango è il nostro punto… - blackbloc1312 : @Eltoro103 ?? si era già preventivato di andare in EL e invece...il punto è che dove puoi competere stai facendo pe… -

Brescia, ragazzo di 19 anni pestato dal branco in metro: nessuno interviene Il ragazzo ha raccontato di essere salito sul treno già evidentemente agitato e ha gridato a chi era presente nel convoglio di essere appena stato minacciato con un coltello per motivi sconosciuti. ... La festa del Purim ebraico Forse sarà perché cucino con una padella, un tagliere e un coltello. Non usi mille cose, con poco riesci a fare tanto. Poi ci sono i tormentoni della scorza di limone, della frase " che te voi magnà ... Milano, rapine vicino a stazione Centrale: 6 accoltellati L'ARRESTO - Dopo aver commesso quattro rapine con coltello, è stato bloccato mentre ne stava tentando una quinta, ai danni di una donna italiana di 44 anni, lo straniero, ancora in corso di ... Il ragazzo ha raccontato di essere salito sul treno già evidentemente agitato e ha gridato a chi era presente nel convoglio di essere appena stato minacciato con unper motivi sconosciuti. ...Forse sarà perché cucino con una padella, un tagliere e un. Non usi mille cose, con poco riesci a fare tanto. Poi ci sono i tormentoni della scorza di limone, della frase " che te voi magnà ...L'ARRESTO - Dopo aver commesso quattro rapine con, è stato bloccato mentre ne stava tentando una quinta, ai danni di una donna italiana di 44 anni, lo straniero, ancora in corso di ...