Pugni al volto alla compagna: arrestato 30enne (Di martedì 7 marzo 2023) Prende a Pugni al volto la compagna è accaduto ieri sera nel Quartiere di Napoli Soccavo. Non è la prima volta Prende a Pugni al volto la compagna. Un altro triste episodio di violenza sulle donne accaduto ieri sera. A darne conto la Questura di Napoli, quando gli agenti hanno visto giungere una donna presso gli uffici. La donna era andata a segnalare l'aggressione subita dal compagno poco prima. L'uomo si era barricato in casa con la figlia neonata. Gli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale e quelli dei Commissariati Pianura e San Paolo sono intervenuti sul posto presso l'abitazione della coppia, su disposizione della centrale operativa. Giunti sul posto hanno bussato alla porta più volte ma non hanno ottenuto risposta. hanno così fatto pressione su di ...

