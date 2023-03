Psicologia e alimentazione, a Tarquinia la conferenza “Il cibo, le emozioni e le diete” (Di martedì 7 marzo 2023) Tarquinia – “Il cibo, le emozioni e le diete” è il titolo della conferenza a cura del consulente scientifico provinciale dell’Associazione Italiana Donatori Organi (Aido) Romolo Sega dedicata alla prevenzione delle malattie fisiche e psichiche connesse a scorretti stili di vita, che si terrà l’11 marzo, alle 17,30, alla sala Sacchetti, al civico 4 di via dell’Archetto, nel centro storico di Tarquinia. Promosso dalla Società Tarquiniense d’Arte e Storia (Stas) e da La Lestra, associazione culturale artistica tarquiniese, con il patrocinio del Ministero della Cultura, l’incontro, a ingresso libero, vuole approfondire la conoscenza dei motivi, comportamenti e delle condizioni di vita che sono alla base di un’alimentazione sbagliata. “Descriveremo le molteplici e frequenti ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 7 marzo 2023)– “Il, lee le” è il titolo dellaa cura del consulente scientifico provinciale dell’Associazione Italiana Donatori Organi (Aido) Romolo Sega dedicata alla prevenzione delle malattie fisiche e psichiche connesse a scorretti stili di vita, che si terrà l’11 marzo, alle 17,30, alla sala Sacchetti, al civico 4 di via dell’Archetto, nel centro storico di. Promosso dalla Società Tarquiniense d’Arte e Storia (Stas) e da La Lestra, associazione culturale artistica tarquiniese, con il patrocinio del Ministero della Cultura, l’incontro, a ingresso libero, vuole approfondire la conoscenza dei motivi, comportamenti e delle condizioni di vita che sono alla base di un’sbagliata. “Descriveremo le molteplici e frequenti ...

