(Di martedì 7 marzo 2023) “Le nostre qualità le conosciamo, abbiamo giocatori che hanno grande personalità e altrettanto carattere. E’ il ritorno di un ottavo di finale ma potrebbe essere una finale come lo è stato pochi anni fa. Noifare una grande partita,tornare negli spogliatoi senza rimpianto”. Marcoha parlato così in conferenza stampa alla vigilia del match tra ilMonaco e il suo Paris Saint Germain, valevole per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League 2022/2023. “Questa è una competizione che si gioca sui piccoli dettagli, anche per loro non sarà facile – ha detto il centrocampista italiano -. Dopo la sconfitta dell’andata ci siamo parlati e abbiamo vinto le tre partite successive ritrovando la fiducia. Sappiamo che per vincere qui bisognerà essere al 100%, che servirà una prestazione da ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #PSG - Verratti verso il #Bayern: 'Non vogliamo avere rimpianti' - WYN_PSG : Marco Verratti - DiMarzio : #UCL | @PSG_inside, le parole di #Galtier e #Verratti in conferenza stampa alla vigilia di #BayernPsg - oazvdomateus : RT @HDFacemaker: ??#efootballPes2021?? ------------------------------------ Marco Verratti ???? - PSG ------------------------------------ Dow… - HDFacemaker : ??#efootballPes2021?? ------------------------------------ Marco Verratti ???? - PSG ---------------------------------… -

...in conferenza stampa alla vigilia del ritorno degli ottavi di Champions contro il Bayern Monaco Marcoha parlato in conferenza in vista della partita di domani di Champions League del...ha aggiunto: "Vincere aiuta a vincere. In settimana si lavora meglio, la testa è più tranquilla. La vittoria contro l' Olympique Marsiglia è stata un click, dovevamo vincere e lo abbiamo ...... il portiere delè il più costoso, mentre Ibra non ha più il valore che aveva un tempo ma ... ma si possono elencare Pogba , Gravenberch, Mazraoui, De Ligt,, Dumfries , Malen, Xavi Simmons.

PSG, Verratti: "Bayern Siamo fiduciosi" Virgilio Sport

Davanti Mbappé e Messi, in messo invece con Verratti ci saranno anche Fabian Ruiz e Vitinha. Come vedere Bayern Monaco-PSG in diretta tv in chiaro e streaming Bayern Monaco-PSG è in programma ...Il centrocampista azzurro ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del ritorno degli ottavi di Champions League.