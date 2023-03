PSG | Verratti | «Siamo fiduciosi | niente è perduto»

(Di martedì 7 marzo 2023) Le parole di Marcoin conferenza stampa alla vigilia del ritorno degli ottavi di Champions contro il Bayern Monaco Marcoha parlato in conferenza in vista della partita di domani di Champions League del PSG contro il Bayern Monaco, in cui i parigini sono chiamati a ribaltare la sconfitta subita nella partita di andata. Di seguito le sue parole. PARTITA – «Abbiamo perso 1-0 all’andata in casa, ma resta tutto da giocare e la gara è molto importante. Servirà una grande partita contro una grande squadra, mae pronti. Ciparlati dopo la sconfitta dell’andata ed abbiamo vinto 3 partite su 3. Abbiamo ritrovato fiducia e orientamento, ma domani dovremo essere al 100% e dimostrare di essere forti». COME SI VINCE – «Conosciamo le nostre qualità, i nostri giocatori ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... WYN_PSG : Marco Verratti - DiMarzio : #UCL | @PSG_inside, le parole di #Galtier e #Verratti in conferenza stampa alla vigilia di #BayernPsg - oazvdomateus : RT @HDFacemaker: ??#efootballPes2021?? ------------------------------------ Marco Verratti ???? - PSG ------------------------------------ Dow… - HDFacemaker : ??#efootballPes2021?? ------------------------------------ Marco Verratti ???? - PSG ---------------------------------… - Hakim_psg : PSG: Nuno Verratti Hakimi Arsenal : Partey Saliba Martinelli -

ha aggiunto: "Vincere aiuta a vincere. In settimana si lavora meglio, la testa è più tranquilla. La vittoria contro l' Olympique Marsiglia è stata un click, dovevamo vincere e lo abbiamo ...... il portiere delè il più costoso, mentre Ibra non ha più il valore che aveva un tempo ma ... ma si possono elencare Pogba , Gravenberch, Mazraoui, De Ligt,, Dumfries , Malen, Xavi Simmons.(3 - 5 - 2): Donnarumma; Sergio Ramos, Marquinhos, Danilo Pereira; Hakimi, Fabian Ruiz, Vitinha,, Nuno Mendes; Messi, Mbappé. Bayern Monaco -: chi si qualifica ai quarti Bayern ...

PSG, Verratti verso il Bayern: "Siamo fiduciosi, abbiamo ritrovato ... Sportitalia

Davanti Mbappé e Messi, in messo invece con Verratti ci saranno anche Fabian Ruiz e Vitinha. Come vedere Bayern Monaco-PSG in diretta tv in chiaro e streaming Bayern Monaco-PSG è in programma ...Il centrocampista azzurro ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del ritorno degli ottavi di Champions League.