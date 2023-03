Psg, Galtier verso il Bayern: “Donnarumma ha fatto un errore, ma non capiterà più” (Di martedì 7 marzo 2023) “Neymar? Mi dispiace per lui, ma anche per noi, non averlo è un problema e mi sembra incredibile leggere il contrario: abbiamo fatto 17 gol e 11 assist e da quando sono qui si è sempre comportato da grande professionista qual è. Dite che la squadra è più equilibrata senza di lui? Può essere, ma è un vantaggio o perdiamo il vantaggio di avere uno come lui nella fase offensiva?”. Christophe Galtier ha parlato così in conferenza stampa alla vigilia di Bayern Monaco-Paris Saint Germain, ritorno degli ottavi di finale di Champions League 2022/2023. Il tecnico dei parigini ha commentato l’infortunio di Neymar, che lo terrà lontano dal campo per il resto della stagione. Un’assenza pesante, che però non può scoraggiare la formazione francese in vista della sfida dell’Allianz Arena: “Abbiamo i nostri difetti, ma li hanno anche gli avversari e ... Leggi su sportface (Di martedì 7 marzo 2023) “Neymar? Mi dispiace per lui, ma anche per noi, non averlo è un problema e mi sembra incredibile leggere il contrario: abbiamo17 gol e 11 assist e da quando sono qui si è sempre comportato da grande professionista qual è. Dite che la squadra è più equilibrata senza di lui? Può essere, ma è un vantaggio o perdiamo il vantaggio di avere uno come lui nella fase offensiva?”. Christopheha parlato così in conferenza stampa alla vigilia diMonaco-Paris Saint Germain, ritorno degli ottavi di finale di Champions League 2022/2023. Il tecnico dei parigini ha commentato l’infortunio di Neymar, che lo terrà lontano dal campo per il resto della stagione. Un’assenza pesante, che però non può scoraggiare la formazione francese in vista della sfida dell’Allianz Arena: “Abbiamo i nostri difetti, ma li hanno anche gli avversari e ...

