PSG | Galtier | «Quando leggo che è una fortuna non avere Neymar…»

(Di martedì 7 marzo 2023) Le parole di Christophein conferenza stampa in vista della gara di ritorno di Champions League tra PSG e Bayern Monaco Christophe, tecnico del PSG, ha parlato in conferenza stampa in vista del ritorno della sfida di Champions League contro il Bayern Monaco. Di seguito le sue parole. PARTITA – «Dovremo giocare molto di più rispetto a quello che abbiamo fatto all’andata. Abbiamo un altro piano di gioco perché Mbappe ci dà più profondità e più percussioni. Vogliamo giocare più alti, mettere più pressione e recuperare prima la palla». IMPORTANZA DELLA GARA – «Tutte sono importanti. Siamo in una competizione molto difficile, ci sarà un vincitore e uno sconfitto, è così… Tutte le partite vengono giocate con l’ambizione di vincerle, la Champions è sempre un obiettivo molto difficile e il PSG deve comportarsi in modo vincente e molto ...

Incredibile Dugarry: "Felicissimo dell'infortunio di Neymar, occasione per Galtier e il PSG" TUTTO mercato WEB

Le parole di Galtier in conferenza stampa alla vigilia della sfida tra Bayern Monaco e Paris Saint-Germain Dopo Nagelsmann (leggi qui le sue parole su come fermare Messi e Mbappe), anche Galtier ha pa ...Psg - Christophe Galtier ha parlato in vista della sfida di Champions League contro il Bayern Monaco. Neymar starà fuori fino a fine stagione.