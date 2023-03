Psg, Dugarry sull’infortunio di Neymar: “Opportunità incredibile per Galtier di schierare una formazione più equilibrata” (Di martedì 7 marzo 2023) Il pesante infortunio di Neymar potrebbe compromettere la stagione del Psg, che dovrà rimontare già il Bayern Monaco nel ritorno degli ottavi di Champions League. Ma l’ex centravanti Christophe Dugarry non sembra essere della stessa opinione: “Ne sono entusiasta, è un’Opportunità incredibile per Galtier. La squadra è molto più equilibrata schierandosi con Messi e Mbappè davanti. Il PSG non è capace di mantenere il controllo del pallone perché quando lo perde i tre attaccanti non difendono e tutti si ritrovano in pericolo. Sono troppe le occasioni concesse. Ad un certo punto l’allenatore sarebbe stato comunque costretto a prendere una decisione forte”. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 7 marzo 2023) Il pesante infortunio dipotrebbe compromettere la stagione del Psg, che dovrà rimontare già il Bayern Monaco nel ritorno degli ottavi di Champions League. Ma l’ex centravanti Christophenon sembra essere della stessa opinione: “Ne sono entusiasta, è un’per. La squadra è molto piùschierandosi con Messi e Mbappè davanti. Il PSG non è capace di mantenere il controllo del pallone perché quando lo perde i tre attaccanti non difendono e tutti si ritrovano in pericolo. Sono troppe le occasioni concesse. Ad un certo punto l’allenatore sarebbe stato comunque costretto a prendere una decisione forte”. SportFace.

