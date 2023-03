Provenzano Pd accusa Piantedosi e il governo Meloni | ' Siano indagati per strage colposa'

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... globalistIT : - benh73043838 : @EmeiMarkus @fuoridalcorotv @RaffaellaRegoli Questo non è giornalismo, questa è feccia. La fondazione Gates è una i… -

Leggi Anche Naufragio di Cutro, Piantedosi: 'È stato causato da una brusca virata degli scafisti per evitare i controlli'a Piantedosi: 'Leile vittime'ha anche 'chiamato' Giorgia Meloni a testimone della sua richiesta di indagare il governo per strage colposa sottolineando che l'attuale premier chiese l'indagine per l'...ha anche 'chiamato' Giorgia Meloni a testimone della sua richiesta di indagare il governo per strage colposa sottolineando che l'attuale premier chiese l'indagine per l'esecutivo 'il 14 ...Di tutt'altro avviso è Peppe. Il deputato Pd prende la parola esenza mezzi termini l'esecutivo ricordando le parole pronunciate da Giorgia Meloni 8 anni fa. '' Il Governo deve ...

Migranti: Provenzano, governo sia accusato di strage colposa Agenzia ANSA

E c’era stato lei, offrendo all’Italia e al mondo la sua versione dei fatti, l’accusa alle vittime e ai superstiti che in quest’Aula oggi ha ribadito”. *Così Peppe Provenzano, intervenendo alla Camera ...Naufragio di Cutro, Provenzano (Pd): "Alla fine quelle vite si potevano salvare, lo ha detto il comandante della guardia costiera di Crotone. Il governo deve essere indagato per strage colposa".