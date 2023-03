Prove Invalsi 2023. Raccolta informazioni prove per alunni con disabilità o DSA: circolare, allegato e moduli raccolta dati (Di martedì 7 marzo 2023) Si parte il 1° marzo con gli studenti maturandi, si chiude il 9 maggio con le prove degli alunni della scuola primaria. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 7 marzo 2023) Si parte il 1° marzo con gli studenti maturandi, si chiude il 9 maggio con ledeglidella scuola primaria. L'articolo .

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... crazyyandre_999 : oggi prove invalsi di inglese ???? - SannaMattia1 : Buona fortuna a chi oggi sosterrà le prove #invalsi! Vi sono vicino...???? - Jvst_Beee : Stamattina prove invalsi di inglese che non avrei voglia di fare ma che se non faccio non posso essere ammessa all'esame?? - share_the_love_ : oggi ho le prove invalsi di italiano - hiddlvsbatch : thank god ho le prove invalsi oggi così salto l’ora di mate e tedesco -