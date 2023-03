Prorogata la mostra “Antonello da Messina incontra Ettore Spalletti” al Museo Diocesano

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OltreleColonne : Prorogata fino a Pasquetta la grande mostra milanese dedicata a Andy Warhol - stefanomanservi : RT @MuseiCiviciBolo: VISTO IL GRANDE SUCCESSO DELLA MOSTRA 'Verità e illusione. Figure in cera del Settecento bolognese' al #MuseoDaviaBa… - MuseiCiviciBolo : VISTO IL GRANDE SUCCESSO DELLA MOSTRA 'Verità e illusione. Figure in cera del Settecento bolognese' al… - Conce_Guerrieri : RT @Conce_Guerrieri: Prorogata fino al 26 marzo pv la mostra di Lia Drei “Forme e geometrie di luce”?@Comune_Cagliari? ?@cagliariturismo? ?… - vivereosimo : A grande richiesta prorogata fino al 26 marzo a Palazzo Campana la mostra fotografica GLI ANNI DELLA DOLCE VITA… -

fino a sabato 8 aprile, presso lo Spazio Made in Tomboy di Senigallia (AN), laOscar Piattella 'Quando nasce l'azzurro' , patrocinata dal Comune di Senigallia (inaugurata il 26 ...È statafino a domenica 28 maggio la"I creatori dell'Egitto eterno. Scribi, artigiani e operai al servizio del faraone" allestita in Basilica palladiana a Vicenza. Laa due mesi e ...E a proposito di mostre ed esposizioni, è statafino a domenica 16 aprile 2023 latemporanea del Labirinto della Masone dedicata al maestro della moda Roberto Capucci. Trent'anni fa, ...

Prorogata al 28 maggio la mostra "I creatori dell'Egitto eterno" in ... Comune di Vicenza

E’ stata prorogata al 20 marzo la mostra “Antonello da Messina incontra Ettore Spalletti” al Museo Diocesano che è stata visitata da oltre quindicimila persone. Ancora due settimane per ammirare uno d ...Ascolta l'articolo Si avvia alla chiusura con una ricca giornata di studi realizzata in collaborazione con step/tsm (Scuola per il governo del territorio e del paesaggio – Trentino school of managemen ...