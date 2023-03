Pronostici Coppe Europee (Di martedì 7 marzo 2023) simple html dom voku html wrapper > Spazio all’Europa dopo la 25esima giornata di Serie A. Tornano on stage le italiane in Champions, Europa e Conference League e tornano anche i Pronostici degli esperti di Superscommesse per queste sfide infrasettimanali. Si parte da Tottenham- Milan: in trasferta i rossoneri riusciranno a imporre il proprio gioco come nel match d’andata? Tottenham-Milan: Multigol 2-4Nella gara di ritorno i rossoneri non dovranno cullarsi sulla base della vittoria conquistata a San Siro, perché il fattore casa potrebbe essere l’uomo in più per il Tottenham. Negli ultimi 5 match ufficiali casalinghi gli Spurs hanno segnato 6 gol, per una media di 1,2 reti a partita, la stessa media del Milan nelle ultime 5 gare ufficiali. Dunque, il pronostico di Superscommesse è l’esito Multigol 2-4. Lazio-Az Alkmaar: Over 2.5 Negli ottavi di ... Leggi su seriea24 (Di martedì 7 marzo 2023) simple html dom voku html wrapper > Spazio all’Europa dopo la 25esima giornata di Serie A. Tornano on stage le italiane in Champions, Europa e Conference League e tornano anche idegli esperti di Superscommesse per queste sfide infrasettimanali. Si parte da Tottenham- Milan: in trasferta i rossoneri riusciranno a imporre il proprio gioco come nel match d’andata? Tottenham-Milan: Multigol 2-4Nella gara di ritorno i rossoneri non dovranno cullarsi sulla base della vittoria conquistata a San Siro, perché il fattore casa potrebbe essere l’uomo in più per il Tottenham. Negli ultimi 5 match ufficiali casalinghi gli Spurs hanno segnato 6 gol, per una media di 1,2 reti a partita, la stessa media del Milan nelle ultime 5 gare ufficiali. Dunque, il pronostico di Superscommesse è l’esito Multigol 2-4. Lazio-Az Alkmaar: Over 2.5 Negli ottavi di ...

