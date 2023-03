Problemi organizzativi: salta la Camminata Nerazzurra 2023 (Di martedì 7 marzo 2023) Bergamo. La Camminata Nerazzurra quest’anno salterà. Il tradizionale appuntamento di inizio giugno, giunto nel 2022 alla sua quattordicesima edizione, nel 2023 non verrà organizzato. La decisione definitiva è arrivata lunedì sera, 6 marzo, durante una riunione del Club Amici dell’Atalanta: troppe le difficoltà, pochi i volontari e negli anni precedenti, all’inizio di marzo, l’organizzazione si era già messa in moto. Cosa che quest’anno non è successa. Sempre tanti però i partecipanti, anche se l’edizione post-Covid non ha raggiunto le adesioni del periodo pre-pandemia: nel 2019 il record degli oltre 18mila iscritti, complice l’ottima stagione dell’Atalanta e la conquista della Champion’s League. Poi due anni di stop forzato e, nel 2022, sul Sentierone si sono presentati in 13mila. Promossa dal Club Amici, la Camminata ... Leggi su bergamonews (Di martedì 7 marzo 2023) Bergamo. Laquest’anno salterà. Il tradizionale appuntamento di inizio giugno, giunto nel 2022 alla sua quattordicesima edizione, nelnon verrà organizzato. La decisione definitiva è arrivata lunedì sera, 6 marzo, durante una riunione del Club Amici dell’Atalanta: troppe le difficoltà, pochi i volontari e negli anni precedenti, all’inizio di marzo, l’organizzazione si era già messa in moto. Cosa che quest’anno non è successa. Sempre tanti però i partecipanti, anche se l’edizione post-Covid non ha raggiunto le adesioni del periodo pre-pandemia: nel 2019 il record degli oltre 18mila iscritti, complice l’ottima stagione dell’Atalanta e la conquista della Champion’s League. Poi due anni di stop forzato e, nel 2022, sul Sentierone si sono presentati in 13mila. Promossa dal Club Amici, la...

