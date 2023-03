Probabili formazioni Benfica-Brugge: chi è l’arbitro, assenti, squalificati, ballottaggi. Jutgla guiderà l’attacco dei belgi, Musa insidia Ramos (Di martedì 7 marzo 2023) Forte del 2-0 conquistato in belgio, il Benfica si gioca l’accesso ai quarti di finale tra le mura amiche contro il Club Brugge. I nerazzurri, dal canto proprio, non vogliono lasciare nulla di intentato. La gara dell’Estadio Da Luz di Lisbona sarà diretta dal turco Halil Umut Meler. Schmidt conferma il 4-2-3-1 con Vlachodimos tra i pali, con Gilberto, Otamendi, Antonio Silva e Grimaldo davanti a lui, ma attenzione a Bah. Aursnes e Florentino agiranno in mediana, mentre Joao Mario e Rafa Silva sono certi di una maglia da titolare a supporto di Gonçalo Ramos che però è insediato da Musa. Sull’out mancino spazio dal primo minuto a David Neres, in vantaggio su Schjelderup. Per tentare l’impresa, l’allenatore dei belgi dovrebbe cambiare modulo rispetto all’andata, abbandonando il 4-2-3-1 in ... Leggi su oasport (Di martedì 7 marzo 2023) Forte del 2-0 conquistato ino, ilsi gioca l’accesso ai quarti di finale tra le mura amiche contro il Club. I nerazzurri, dal canto proprio, non vogliono lasciare nulla di intentato. La gara dell’Estadio Da Luz di Lisbona sarà diretta dal turco Halil Umut Meler. Schmidt conferma il 4-2-3-1 con Vlachodimos tra i pali, con Gilberto, Otamendi, Antonio Silva e Grimaldo davanti a lui, ma attenzione a Bah. Aursnes e Florentino agiranno in mediana, mentre Joao Mario e Rafa Silva sono certi di una maglia da titolare a supporto di Gonçaloche però è insediato da. Sull’out mancino spazio dal primo minuto a David Neres, in vantaggio su Schjelderup. Per tentare l’impresa, l’allenatore deidovrebbe cambiare modulo rispetto all’andata, abbandonando il 4-2-3-1 in ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitsport : Le probabili formazioni di Lazio-AZ: Immobile ancora ai box - Fantacalcio : Conference League, Lazio-Az: probabili formazioni e dove vederla in TV - LALAZIOMIA : Conference League - Lazio-AZ Alkmaar: probabili formazioni, statistiche, calendario e dove ... - LALAZIOMIA : Lazio-AZ Alkmaar: le probabili formazioni e dove vedere la partita di Conference League - infoitsport : Lazio-AZ Alkmaar, Conference League: Pronostico, Probabili Formazioni e Come Vederla in TV e Streaming -