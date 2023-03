Primi rumors di mercato per Osimhen

Leggi su terzotemponapoli

(Di martedì 7 marzo 2023) Da prime voci di calciosembrerebbe che la settimana scorsa sia stato di scena un summit segreto per decidere il futuro diall’ombra della Tour Eiffel. L’agente del calciatore Roberto Calenda sembra abbia incontrato Luis Ocampos, il direttore tecnico del PSG nella capitale francese, per provare a sondare il terreno. I francesi potrebbero essere alla ricerca di una punta ed il nigeriano si è già attirato le attenzioni dei più grandi club d’Europa. Il contratto tra il centravanti ed il Napoli scade nel 2025, ma nulla vieta, in cambio di una congrua cifra, che le strade possano dividersi prima. Sembra anche che sia venuta fuori una prima valutazione. La cifra ventilata come minima per intavolare una trattativa è di 150 milioni di euro. Il PSG avrà qualche mese a di a disposizione per pensare al da farsi.