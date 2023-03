Primadonna | conferenza | “La storia di Lia è la storia di tutte le donne che vogliono autodeterminarsi ”

(Di martedì 7 marzo 2023) Lastampa di, il film d’esordio della regista Marta Savina già presentato ad Alice nella Città allo scorsa Festa del Cinema di Roma, e poi al BFI di Londra, e ispirato alla veradi Franca Viola Dopo essere già passato per Alice nella Città durante la scorsa Festa del Cinema di Roma dove ha vinto il premio Panorama Italia, è stato presentato a Roma, il primo film della regista Marta Savina. Unadi emancipazione femminile e lotta al pregiudizio nella Sicilia della metà degli anni ’60, liberamente ispirata alla vera vicenda di Franca Viola e che uscirà proprio l’8 marzo nelle sale in occasione della Festa della Donna. A presentare il film, oltre alla regista e ai due interpreti principali Claudia Gusmano nel ruolo di Lia e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TeleOccidente : Cinisi, l’8 marzo conferenza ispirata sul film “Primadonna” che narra la storia di Franca Viola -… - sicilmedwebtv : 8 Marzo: al cinema “Alba” di Cinisi conferenza ispirata dalla visione del film ''Primadonna'' sulla storia di Franc… -

... "Guida astrologica per cuori infranti"), anche lei instampa: "Il mio è un personaggio ... "" è un film, forse, più per gli uomini che per le donne, perch noi donne conosciamo già ...... in corso Umberto 1, a Cinisi, animerà il dibattito ispirato dal film "", primo ... Dopo la visione del film si aprirà la, moderata dal giornalista Giuseppe Maniscalchi, alla quale ...... in corso Umberto 1, a Cinisi, animerà il dibattito ispirato dal film "", primo ... Dopo la visione del film si aprirà la, moderata dal giornalista Giuseppe Maniscalchi , alla ...

Primadonna, conferenza: "La storia di Lia è la storia di tutte le donne ... Spettacolo.eu

Esce al cinema il film della regista Savina: racconta la ribellione di una giovane siciliana che ha cambiato il costume del Paese. L'attrice Gusmano: un'opera più per gli uomini che per le donne ...