“Prima donna” al cinema dall’8 marzo

ROMA – Il film "Prima donna" è in uscita nelle sale cinematografiche italiane in occasione della giornata simbolo, ossia l'8 marzo. Il lungometraggio, diretto da Marta Savina, è distribuito da Europictures. Claudia Gusmano interpreta Lia Crimi. La trama ruota proprio attorno alla storia di Lia, una giovane ragazza che reagisce alla più terribile delle violenze con un atto di ribellione che scardinerà le consuetudini sociali della sua epoca. In un mondo in cui regna la legge del più forte, dove la mafia è radicata e accettata come parte naturale della vita e dove i potenti decidono e i più deboli eseguono, il suo coraggio spalancherà la strada alla lotta per i diritti delle donne.

