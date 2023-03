Prevenzione del tumore al seno: in centro tre giorni di visite gratuite (Di martedì 7 marzo 2023) Bergamo. Nasce, con la giornata internazionale della donna e il rinnovo della settimana Nazionale della Prevenzione Oncologica nel mese di marzo, l’iniziativa “senologia al centro”, voluta dal Gruppo Gnodi e da Mobile System con l’obiettivo di Prevenzione dei tumori al seno. Sarà possibile accedere a visite gratuite, in Piazza Giacomo Matteotti, nei giorni 10, 11 e 12 marzo 2023, dalle 9 alle 18, per le donne di età compresa tra i 35-45 anni, e oltre i 74. I posti a disposizione sono 150. L’offerta comprende la visita clinica senologica, ecografia mammaria e un’eventuale mammografia. In piazza verrà posizionata un’unità sanitaria mobile, dotata di una zona “accoglienza” all’ingresso e due sale da visita, con tanto di ecografo e ... Leggi su bergamonews (Di martedì 7 marzo 2023) Bergamo. Nasce, con la giornata internazionale della donna e il rinnovo della settimana Nazionale dellaOncologica nel mese di marzo, l’iniziativa “logia al”, voluta dal Gruppo Gnodi e da Mobile System con l’obiettivo didei tumori al. Sarà possibile accedere a, in Piazza Giacomo Matteotti, nei10, 11 e 12 marzo 2023, dalle 9 alle 18, per le donne di età compresa tra i 35-45 anni, e oltre i 74. I posti a disposizione sono 150. L’offerta comprende la visita clinicalogica, ecografia mammaria e un’eventuale mammografia. In piazza verrà posizionata un’unità sanitaria mobile, dotata di una zona “accoglienza” all’ingresso e due sale da visita, con tanto di ecografo e ...

