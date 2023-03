Premier League, giornata 26: debacle Man. United (Di martedì 7 marzo 2023) Sconfitta clamorosa del Manchester United nel derby d’Inghilterra contro il Liverpool. In vetta pazza rimonta dell’Arsenal che risponde al Manchester City. Torna alla vittoria il Chelsea, ko il Tottenham. Di seguito l’analisi della giornata 26 di Premier League. Premier League – giornata 26: Liverpool-Man. United 7-0, Arsenal-Bournemouth 3-2, Man. City-Newcastle 2-0 Cominciamo il nostro resoconto dall’incredibile sconfitta del Manchester United in casa del Liverpool. Primo tempo abbastanza equilibrato e chiuso con i Reds avanti grazie a Gakpo. Poi, nella ripresa, Red Devils nel baratro e travolti dalle reti di Nunez (doppietta), ancora Gakpo, Salah (doppietta) e Firmino. Salah diventa così il miglior marcatore della storia del ... Leggi su 11contro11 (Di martedì 7 marzo 2023) Sconfitta clamorosa del Manchesternel derby d’Inghilterra contro il Liverpool. In vetta pazza rimonta dell’Arsenal che risponde al Manchester City. Torna alla vittoria il Chelsea, ko il Tottenham. Di seguito l’analisi della26 di26: Liverpool-Man.7-0, Arsenal-Bournemouth 3-2, Man. City-Newcastle 2-0 Cominciamo il nostro resoconto dall’incredibile sconfitta del Manchesterin casa del Liverpool. Primo tempo abbastanza equilibrato e chiuso con i Reds avanti grazie a Gakpo. Poi, nella ripresa, Red Devils nel baratro e travolti dalle reti di Nunez (doppietta), ancora Gakpo, Salah (doppietta) e Firmino. Salah diventa così il miglior marcatore della storia del ...

