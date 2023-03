Premier League: Fulham ko a Brentford (Di martedì 7 marzo 2023) Tre gol e tre punti per il Brentford, che batte il Fulham nel posticipo che chiude la 26esima giornata di campionato nella Premier League inglese,... Leggi su calciomercato (Di martedì 7 marzo 2023) Tre gol e tre punti per il, che batte ilnel posticipo che chiude la 26esima giornata di campionato nellainglese,...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... calcioinglese : Victor Osimhen a The Athletic: 'Lavoro sodo ogni giorno per realizzare il mio sogno di giocare in Premier League'.… - whitenigerian : Goooooaaaaalllll!!! 3-0!! Sai mun chi Premier League!! - gippu1 : Il passaggio di consegne tra Serie A e Premier League è forse avvenuto il 13 maggio 2012? Quel pomeriggio da noi sa… - EI_Ticster : Bendita Premier League ??? - lady_alucard_ : @erosazzurro in sostanza ha detto che lavora duramente anche per giocare un giorno in premier league. A me interess… -