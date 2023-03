Preghiera della sera 7 Marzo 2023: “Assistimi in questa notte” (Di martedì 7 marzo 2023) “Assistimi in questa notte“. È la Preghiera della sera da recitare questo Martedì per ringraziare il Signore per la giornata trascorsa. Assisteteci, Angeli delle nostre famiglie, Angeli dei nostri figli, Angelo della nostra parrocchia, Angelo della nostra città, Angelo del nostro paese, Angeli della Chiesa, Angeli dell’universo. Rivolgiamoci al Padre, al Figlio ed allo Spirito Santo per L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di martedì 7 marzo 2023) “in“. È lada recitare questo Martedì per ringraziare il Signore per la giornata trascorsa. Assisteteci, Angeli delle nostre famiglie, Angeli dei nostri figli, Angelonostra parrocchia, Angelonostra città, Angelo del nostro paese, AngeliChiesa, Angeli dell’universo. Rivolgiamoci al Padre, al Figlio ed allo Spirito Santo per L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Pontifex_it : La via della povertà e della privazione (il digiuno), lo sguardo e i gesti d’amore per l’uomo ferito (l’elemosina)… - matteorenzi : Ciao Bruno. Sei stato un professionista della politica, fiero di esserlo. “Sorridevi e sapevi sorridere”. Sei stato… - EnricoLetta : Rimango attonito alla tragica notizia della morte di Bruno Astorre. Non riesco a trovare parole di fronte ad un sim… - salvatoreblanc7 : RT @CiaoKarol: Mamma Natuzza ogni sera invocava la Madonna questa Supplica. #Preghiera della notte tra il 7 e l’8 marzo 2023 ???? “La Mado… - CiaoKarol : Mamma Natuzza ogni sera invocava la Madonna questa Supplica. #Preghiera della notte tra il 7 e l’8 marzo 2023 ????… -