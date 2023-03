Vai agli ultimi Twett sull'argomento... News24_it : Powell, livello tassi sarà più elevato di quanto anticipato - iconanews : Powell, livello tassi sarà più elevato di quanto anticipato - fisco24_info : Powell, livello tassi sarà più elevato di quanto anticipato: Fed è pronta ad accelerare la velocità dei rialzi - amicosssss : Powell dichiara che, se i dati economici si inaspriranno, la Fed aumenterà il ritmo degli aumenti dei tassi. Powell… - wolfmontemarano : Un'economia altamente resiliente un'inflazione che potrebbe ritornare a crescere probabilmente suggeriscono un live… -

...tenuta dell'economia di fronte ai rialzi del costo del denaro indicano che ilche i tassi raggiungeranno sarà più alto di quanto anticipato. Lo ha detto il presidente della Fed Jerome...Jeromeriveste i panni da falco. La Federal Reserve dovrà probabilmente alzare il costo del denaro a unsuperiore rispetto a quanto stimato in precedenza. "Gli ultimi dati economici sono stati ......intervenendo al Senato americano, sottolineando che le decisioni saranno prese riunione per riunione. La tenuta dell'economia di fronte ai rialzi del costo del denaro indicano che il...

Powell, livello tassi sarà più elevato di quanto anticipato - Ultima Ora Agenzia ANSA

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 07 mar - Apertura piatta a Wall Street, in attesa di Jerome Powell. Alle 16 (ora italiana), il presidente ...WASHINGTON (Reuters) - La Federal Reserve dovrà probabilmente alzare i tassi d'interesse più del previsto in risposta ai recenti dati economici solidi ed è pronta a intraprendere passi più decisi nel ...