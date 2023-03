Vai agli ultimi Twett sull'argomento... classcnbc : +++#Powell (#Fed): per riportare l'#inflazione al 2% ci sarà molta strada da fare+++ ??#Nasdaq accelera al ribasso… - FBruzziches : RT @classcnbc: +++#Powell (#Fed) • Tasso terminale sarà più alto del previsto • Ultimi dati economici forti • Pronti ad aumentare passo de… - classcnbc : +++#Powell (#Fed) • Tasso terminale sarà più alto del previsto • Ultimi dati economici forti • Pronti ad aumentare… - 4maipiu4 : RT @alesparlatrade: Powell: 'La Fed è pronta ad accelerare gli aumenti dei tassi se giustificato dai dati' Powell: 'La forza dell'economia… - NXTSignals_ : ?? Il presidente della #Fed #Powell afferma che i tassi di interesse 'probabilmente saranno più alti' di quanto prev… -

Le aspettative dei trader trovano conferma nell'attesa audizione del governatre della, Jerome, al Senato americano: il numero uno della Banca centrale Usa dice di esser pronto ad aumentare il ritmo del rialzo dei tassi , e che il livello finale sarà più alto del previsto. A ...Laè pronta ad accelerare la velocità dei rialzi dei tassi se necessario in base ai dati economici. Lo afferma il presidente dellaJeromeintervenendo al Senato americano, sottolineando che le decisioni saranno prese riunione per riunione. . 7 marzo 2023Le Borse europee franano con Wall Street alla luce delle prime parole sui tassi del presidente dellaJeromein commissione al Senato. Francoforte e Milano sono passate in negativo ( - 0,23 e - 0,55%) rispettivamente) così come Parigi ( - 0,03%) mentre Londra (+0,03%) si muove appena sopra ...

Powell, Fed pronta ad accelerare velocità rialzi se serve - Economia Agenzia ANSA

MILANO, 07 MAR – Le Borse europee franano con Wall Street alla luce delle prime parole sui tassi del presidente della Fed Jerome Powell in commissione al Senato. Francoforte e Milano sono passate in ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 07 mar - Apertura piatta a Wall Street, in attesa di Jerome Powell. Alle 16 (ora italiana), il presidente della Federal Reserve presentera' il rapporto semes ...