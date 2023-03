Povertà, in Italia aiuti per mangiare a 600mila bambini (Di martedì 7 marzo 2023) (Adnkronos) – La punta dell’iceberg del disagio minorile in Italia è la presenza di oltre 600mila bambini di età inferiore ai 15 anni che hanno avuto addirittura bisogno di aiuto per bere il latte o mangiare a causa di situazioni di Povertà. È quanto emerge dall’analisi della Coldiretti sulla base dei dati sugli aiuti alimentari distribuiti con i fondi Fead, in riferimento al rapporto europeo di Save The Children ‘Garantire il Futuro dei bambini’. “La Povertà alimentare tra i minori – sottolinea l’associazione – è cresciuta per effetto della pandemia e della guerra con l’aumento dell’inflazione che ha colpito duramente la spesa e messo in difficoltà un numero crescente di famiglie con un balzo del 12% degli under 15 anni costretti a ricorrere agli ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 7 marzo 2023) (Adnkronos) – La punta dell’iceberg del disagio minorile inè la presenza di oltredi età inferiore ai 15 anni che hanno avuto addirittura bisogno di aiuto per bere il latte oa causa di situazioni di. È quanto emerge dall’analisi della Coldiretti sulla base dei dati suglialimentari distribuiti con i fondi Fead, in riferimento al rapporto europeo di Save The Children ‘Garantire il Futuro dei’. “Laalimentare tra i minori – sottolinea l’associazione – è cresciuta per effetto della pandemia e della guerra con l’aumento dell’inflazione che ha colpito duramente la spesa e messo in difficoltà un numero crescente di famiglie con un balzo del 12% degli under 15 anni costretti a ricorrere agli ...

